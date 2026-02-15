AKTUELNO

MUŽ KAJE OSTOJIĆ IMAO UDES: Sudario se sa kamionom kod tunela na Zlatiboru, ovo su detalji

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Suprug pevačice Katarine Ostojić poznatije kao Kaja, Miloš Čujović, doživeo je večeras saobraćajnu nezgodu.

Udes se dogodio u blizini tunela na Zlatiboru, kada je izgubio kontrolu nad vozilom i sudario se sa kamionom. Prema prvim informacijama sa terena, na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici saobraćajne policije, koji su obavili uviđaj, dok je saobraćaj na toj deonici puta bio privremeno usporen.

Foto: Privatna arhiva

Kako je izgledalo njihovo venčanje

Pevačica Kaja Ostojić izgovorila je sudbonosno "da" svom izbraniku Milošu Čujoviću 2024.godine. Kaja je inače tada slavi i rođendan, a detalje o svadbenom veselju nije htela da otkriva, već je samo, nekoliko sati pre venčanja, objavila fotografiju na Instagramu i pokazala kako izgleda tik pred svadbu.

Svečanu ceremoniju mladenci su organizovali daleko od Beogradske gužve, na romantičnoj lokaciji na Kosmaju, a ona i njen izabranik su zakupili ceo hotel.Među prvima su tada došli pevač Amal Ćeman Ćemo i pevačica Maja Marijana.

Autor: M.K.

#Kaja Ostojić

#Miloš Čujović

#Zlatibor

#detalji

#muž

#pevačica

#udes

