LEČILA SAM SE U MARBELJI, TO JE BIO SMAK SVETA ZA MENE: Velika ispovest Ane Nikolić, otkrila zapanjujuće detalje o majci i bratu: Hteo je da me pretvori u biljku...

Ana Nikolić je rešila da otvori dušu o svojoj porodici i odnosu sa najbližima, o čemu godinama nije želela da govori.

Ona se prvo osvrnula na brata Marka, sa kojim je godinama sarađivala i poslovno, ali danas je njihov odnos poljuljan.

- U lošim smo odnosima trenutno i ne razgovaramo jer smo kao dve mazge. U jednom trenutku me je pretvorio u biljku, pa smo se zato razišli, jer ja biljka ne mogu biti. Između posla, para i brata izabrala sam brata. I njega jedino volim kao što volim Taru. Popravljamo mi taj odnos i biće okej, ali ko će vratiti to vreme? Vreme kad sam skidala 50 kilograma, kad su mi ćerke čuvale dadilje. Ja nisam mogla da je vodim sa mnom svuda jer dete ima svoj ritam, to je tako i danas - rekla je Ana, pa dodala:

- Ja sam bila mnogo vezana za oca, kao što je Marko za majku. Kada je tata preminuo, izgubila sam taj tandem, a oni su ostali, jaki.

Majka je htela da mi bude drugarica

Ana se osvrnula i na odnos sa majkom Miljanom, te istakla da je u startu njihov odnos pogrešno postavljen.

- To je najkomplikovaniji odnos. Pogrešno smo postavili, ona je htela da bude moja drugarica, rano me je rodila i kad sam ja bila klinka, i ona je bila to. Tako ja sa Tarom sad ne radim - rekla je ona i dodala:

- Moja majka jeste žrtvovala svoj život meni i Marku, ali ako si to uradila, onda nemoj da budeš u ulozi žrtve, nego budi heroj, jer ti to jesi.Turbulentniji odnos od ovog sa Raletom nisam imala- Mi se znamo ceo život. Otkad sam se vratila iz Atine. Ceo život sam ga gledala kao prijatelja, mi smo u studiju šest meseci spavali kao brat i sestra, neću da kažem pijani, ali bili smo pijani. Oni su, inače, demantovali da su vereni i da su zakazali venčanje.

- Ovoliko turbulentan odnos nisam imala kao klinka. On ćuti, a to je klasična pasivna agresija. On ćuti kad je kriv, a kad ima argumente onda ne ćuti. Ja sam ljubomornija. A on bi voleo da ima bocu sa kiseonikom da mi ograničava to. On ima 60 godina, ja skoro 50, sve ukupno 300, a on uzme i mene blokira - rekla je pevačica i dodala:

- On je takav i sa prijateljima, odredi koliko će da "kazni". Mene ćeš da blokiraš 10 dana? Pa ja ću kroz dimnjak da ti uđem! On nema stav, tu karakternu osobinu ja imam, ali on ne. Prema drugim ljudima, a meni glumi Al Kaponea. Ja sam naučila da kažem "ne", pa čak i svojoj porodici kojoj se to nije dopalo, ali taj turbulentan period smo prošli.

- Ja za nju nemam nikad tačan odgovor, odnosno ono što ona želi da čuje - dodao je Rale i rekao da bi kod njen promenio osećaj za vreme.

Bila u depresiji nakon Beovizije

"Ja sam bila i lečila se u Marbelji tada. Bila u depresiji 2004. godine. Živela sam taj posao. Nisam htela da nastupam. Otišla sam za Atinu. To je bio smak sveta za mene. Bilo mi je sve svejedno. Odustala sam bila potpuno maltene".

