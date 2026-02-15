Prvo oglašavanje Kaje Ostojić nakon što je njen muž imao udes na Zlatiboru: Pevačica otkrila u kakvom je on stanju, a evo gde je ona bila za to vreme

Pevačica Kaja Ostojić oglasila se nakon udesa koji je doživeo njen suprug Miloš Čujović.

Kaja je otkrila da nema povređenih i da policija trenutno radi na slučaju.

- Svi smo dobro, Bogu hvala, i to je jedino sto u ovom trenutku mogu da kažem. Moj suprug je sa vozačem pošao iz Užice po mene na Zlatibor, gde sam nastupala, i desila se nezgoda u kojoj niko nije povređen, a kriva je druga strana. Policija radi svoj deo posla. Moj suprug nije vozio, i ja nisam bila u vozilu, ali smo doživeli ogroman stres - rekla nam je Kaja.

Evo gde je došlo do udesa

Miloš Čujović doživeo je večeras saobraćajnu nezgodu na Zlatiboru. Do incidenta je došlo u blizini tunela, kada je Čujović izgubio kontrolu nad svojim vozilom i sudario se sa kamionom.

Pripadnici saobraćajne policije ubrzo su stigli na lice mesta kako bi obavili uviđaj. Zbog ove nezgode, saobraćaj na toj deonici puta privremeno se odvijao usporeno.

Podsetimo, Čujović i Kaja Ostojić su u braku od 2024. godine. Par se venčao na romantičnoj ceremoniji na Kosmaju, gde su za potrebe slavlja i pevačicinog rođendana zakupili čitav hotel, daleko od beogradske gužve.

Autor: M.K.