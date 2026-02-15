AKTUELNO

UMRO OTAC NEBOJŠE VOJVODIĆA: Pevač se tužnom objavom oprostio od njega

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Otac pevača Nebojše Vojvodića preminuo je danas, a tužnu vest umetnik je podelio sa javnošću putem društvenih mreža.

Vojvodić se od oca oprostio emotivnom porukom, uz koju je objavio i zajedničku fotografiju, napisavši: „Hvala na svemu, Ćale moj“, uz slomljeno srce, čime je jasno stavio do znanja koliko mu je ovaj gubitak težak.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Brojni prijatelji, kolege i fanovi u komentarima su mu uputili reči podrške i saučešća, izražavajući žaljenje zbog gubitka i pružajući utehu pevaču i njegovoj porodici u ovim teškim trenucima.

Detalji o sahrani i komemoraciji za sada nisu poznati.

Autor: M.K.

