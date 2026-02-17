ČIPKASTA HALJINA BEZ BRUSA I ČIPKASTE ČARAPE! Nataša Rodić se snimala u izazovnom izdanju i niko ne zna gde pre da gleda (FOTO)

Komentari pljušte!

Nataša Rodić, svastika Veljka Ražnatovića i rođena sestra Bogdane Ražnatović, izazvala je pravu buru na društvenim mrežama kada je objavila snimak u vrlo provokativnom izdanju.

Na snimku se vidi Nataša u čipkastoj beloj haljini, bez brusthaltera, koja ističe njene obline.

Naime, Nataša je uz ceo stajling ukombinovala i čipkaste bele čarape, a upečatljiv crveni karmin dodatno je naglasio zavodljiv izgled, te niko nije znao gde pre da gleda.U videu Nataša namiguje u kameru, a komentari pratilaca samo su se nizali.

Autor: Pink.rs