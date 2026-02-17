AKTUELNO

Domaći

ČIPKASTA HALJINA BEZ BRUSA I ČIPKASTE ČARAPE! Nataša Rodić se snimala u izazovnom izdanju i niko ne zna gde pre da gleda (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Komentari pljušte!

Nataša Rodić, svastika Veljka Ražnatovića i rođena sestra Bogdane Ražnatović, izazvala je pravu buru na društvenim mrežama kada je objavila snimak u vrlo provokativnom izdanju.

Foto: Instagram.com

Na snimku se vidi Nataša u čipkastoj beloj haljini, bez brusthaltera, koja ističe njene obline.

Foto: Instagram.com

Naime, Nataša je uz ceo stajling ukombinovala i čipkaste bele čarape, a upečatljiv crveni karmin dodatno je naglasio zavodljiv izgled, te niko nije znao gde pre da gleda.U videu Nataša namiguje u kameru, a komentari pratilaca samo su se nizali.

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

#Haljina

#Nataša Rodić

#svastika

POVEZANE VESTI

Zadruga

On je najveći ološ, a od njih se ne zna koja je veća dr*lja: Bebica sve frustracije istresao na Filipa, pa kanaljenjem Aneli i Maje unakazio samo Teod

Domaći

SVI SMO NA OKUPU! Željko Mitrović objavio snimak iz aviona: Evo ko njegovoj porodici trenutno pravi društvo na putovanju i zašto LUSI NIJE SA NJIMA (V

Domaći

Mrežaste čarape i mala, crna haljina! Anastasija Ražnatović ZAPALILA MREŽE izazovnim stajlingom! (FOTO)

Domaći

Ana Sević podigla zastavu i pružila podršku orlovima! Evo ko joj je pravio društvo na tribinama, a na objavu reagovala i Ceca Ražnatović! (FOTO)

Domaći

JESI LI U PMS-U?! Karleuša uputila takmičarki čudno pitanje, Desingerica otkrio da NE ZNA ŠTA JE TO (VIDEO)

Domaći

ANA IVANOVIĆ KAO MILION DOLARA ZA NOVU GODINU! Obukla srebrnu haljinu sa šljokicama i vrtoglave štikle: Šlic joj je do kuka i niko ne zna gde pre da g