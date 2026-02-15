AKTUELNO

Hrvati na Evrosong šalju pesmu poznate srpske pevačice, suze na sceni

Foto: Printscreen YouTube/Dora | HRT

Na ovogodišnjem takmičenju za predstavnika Hrvatske na Pesmi Evrovizije, trijumfovala je ženska grupa "Lelek" sa numerom "Andromeda".

Petočlani sastav je ubedljivim glasovima žirija i publike obezbedio kartu za Beč, gde će se održati predstojeće evropsko muzičko takmičenje.

Foto: Printscreen YouTube/Dora | HRT

Ono što ovu pobedu čini posebno zanimljivom za regionalnu javnost jeste autorski tim koji stoji iza pesme. Muziku za "Andromedu" komponovala je srpska kantautorka Zorica Pajić, poznatija kao Zorja, zajedno sa svojim suprugom.

Zorja, koja je dva puta pokušavala da pobedi na PZE, sada je svoj evrovizijski san ostvarila saradnjom sa komšijama, a na samoj pesmi je otpevala i prateće vokale.

Foto: Youtube Printscreen

Ko čini grupu "Lelek"?

Grupa "Lelek" je relativno nov sastav, oformljen u septembru 2024. godine, a čine ga pet mladih pevačica: Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Klaudija Pulek.

One su pažnju privukle specifičnim spojem tradicijske muzike i modernog pop zvuka. Domaćin ovogodišnje Evrovizije biće Austrija, a takmičenje će se održati u dvorani Wiener Stadthalle u Beču. Polufinalne večeri zakazane su za 12. i 14. maj, dok nas veliko finale očekuje 16. maja 2026. godine

