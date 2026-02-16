SLAVLJE U DOMU BIVŠE ŽENE DŽENANA LONČAREVIĆA! Samira proslavila rođendan: Umesto velike torte - dva kolača i vatromet

Bivša žena Dženana Lončarevića, Samira, nakon razvoda od pevača živi punim plućima, a ona danas ima veliki razlog za slavlje. Naime, ona proslavlja rođendan, a tim povodom se oglasila na svom Instagram profilu.

Samira je na mrežama veoma aktivna i neretko objavljuje dešavanja iz privatnog života, pa je tako sada pokazala kako je proslavila rođendan.

Umesto raskošne torte, ona se odlučila za dva kolača u obliku srca na kojima je postavila jedan mali vatromet, a čestitke su se nizale.

Samira ovako govorila o Dženanu

Inače, Samira Lončarević u velikoj ispovesti optužila Dženana Lončarevića da dugi niz godina ima ljubavnicu sa kojom ima dete, kao i da želi da je ostavi na ulici.

Podsetimo, Samira je tada tvrdila da suprug želi da je izbaci iz kuće u Prijepolju.

- Jedino tražim da se poštuje zakon u svemu ovome, ne tražim ništa više. Ipak sam radnik tog suda, vodim krivičnu pisarnicu i znam kako sve ide. Tražim da se zakažu predmeti koji su pre mene ako su hitni pa moj. Da li će da bude sutra, prekosutra ili za mesec dana, samo da ide po zakonu. On i njegov pravni tim sada urgiraju sa svih strana da se to ubrza. Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem - rekla je ona za "Telegraf".

