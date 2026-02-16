AKTUELNO

BEZ TRUNKE ŠMINKE, NENASPAVANA, U TRENERCI... Aleksandra Prijović uhvaćena u apa-drapa izdanju, ovakvu je do sada niste videli! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/aleksandraprijovic ||

Da li biste je prepoznali?

Aleksandra Prijović naučila je svoju publiku da je skoro uvek tip-top sređena, a sada je odlučila da im pokaže "drugu stranu" medalje. Ovoga puta ona se snimala satima pred koncert, pa su njeni pratioci na Instagramu imali priliku da vide kako izgleda bez trunke šminke, umorna, nenaspavana, u avionu, a zatim i kako se sprema, šminka i doteruje za izlazak pred publiku.

Naime, vlog je počeo na aerodromu u šest ujutru, a Aleksandra se snimila bez trunke šminke na licu i u širokoj trenerci preko koje je nosila kaput.

Foto: Instagram.com/aleksandraprijovic

Na snimku joj je isprva društvo pravio njen frizer, a potom smo u jednom kadru mogli da vidimo i njenog muža Filipa Živojinovića.

Foto: Instagram.com/aleksandraprijovic

- Spavala sam 45 minuta, trenutno je šest ujutru... Oka sklopila nisam, ja ću sad da pojedem rol viršlu - pričala je pevačica.

Foto: Instagram.com/aleksandraprijovic

Kada su stigli u smeštaj, odmorili su se, a potom joj je frizer sušio kosu dok je ona ležala na krevetu. Aleksandra je kasnije izašla na terasu i slušala svoju novu pesmu.

Foto: Instagram.com/aleksandraprijovic

Za sam kraj vloga, Aleksandra je pokazala kako su tekle pripreme za koncert na kom je zablistala u crvenom kompletu i svi kažu da nikada bolje nije izgledala.

Autor: R.L.

#Aleksandra Prijović

