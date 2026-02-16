Ni Ceca, ni Brena, a ni Karleuša... Evo koji pevač poseduje BAZEN NA KROVU kuće sa pogledom na Beograd! (FOTO)

Nikad ne biste pogodili.
Da naši estradnjaci obožavaju luksuz odavno smo se uverili, ali retki su oni koji u tom luskuzu zaista mogu i da uživaju.
Bazen na krovu porodične kuće retko koji srbin sebi može da priušti, ali u tome je uspeo ni manje, ni više nego Ljuba Perućica.
Pevač i njegova supruga Katarina Kolezeus objavili su niz fotografija iz toplog doma, u kom se vidi veliki bazen, a pogled sa njega je tek neverovatan.
Sa ovog bazena vidi se ceo Beograd, pa tako Perućica i Katarina mogu da uživaju svim svojim čulima, a da ne moraju da napuštaju toplinu porodičnog doma.
