Ona kleknula na stolicu, a on je čvrsto zgrabio oko struka! Anja Mit pokazla ljubavnu idilu za svoj rođendan! Zgodni suprug je ne ispušta iz naručja! (FOTO)

Uživaju u zajedničkim trenucima.

Glumici Anji Mit sreća se osmehnula sa bivšim košarkašem Vladimirom Petrovićem, sa kojim već neko vreme uživa u skladnoj vanbračnoj zajednici.

Nakon propalog braka, koji je ostavila iza sebe, Anja je uplovila u ljubav sa Vladimirom, sa kojim je nedavno dobila i sina Filipa.

Ona je sada proslavila rođendan i podelila niz fotografija sa proslave, a jedna je posebno privukla pažnju. Na njoj Anja na kolenima kleči na stolici pored svog izabranika, dok je on čvrsto drži oko struka. Nema sumnje da je ljubav među njima jača nego ikad, što se i vidi iz zajedničkih objava.

