AKTUELNO

Domaći

Ona kleknula na stolicu, a on je čvrsto zgrabio oko struka! Anja Mit pokazla ljubavnu idilu za svoj rođendan! Zgodni suprug je ne ispušta iz naručja! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uživaju u zajedničkim trenucima.

Glumici Anji Mit sreća se osmehnula sa bivšim košarkašem Vladimirom Petrovićem, sa kojim već neko vreme uživa u skladnoj vanbračnoj zajednici.

Foto: Instagram.com

Nakon propalog braka, koji je ostavila iza sebe, Anja je uplovila u ljubav sa Vladimirom, sa kojim je nedavno dobila i sina Filipa.

Ona je sada proslavila rođendan i podelila niz fotografija sa proslave, a jedna je posebno privukla pažnju. Na njoj Anja na kolenima kleči na stolici pored svog izabranika, dok je on čvrsto drži oko struka. Nema sumnje da je ljubav među njima jača nego ikad, što se i vidi iz zajedničkih objava.

Foto: Instagram.com/anjamitofficial

Autor: R.L.

#Anja Mit

POVEZANE VESTI

Domaći

ZGRABIO JE OKO STRUKA: Mirko Šijan i Bojana uživaju na plaži! Podelili romantičan trenutak kao iz filma (FOTO)

Domaći

ANĐELA I GASTOZ U STRASTVENOM ZANOSU: Popustile im kočnice na plaži, pljušte vreli poljupci! (FOTO+VIDEO)

Domaći

Njenoj sreći nam kraja! Aleksandra Nikolić objavila novu fotografiju sa ćerkicom Leonom! Sve pršti od emocoja, a čestitke stižu sa svih strana! (FOTO)

Zadruga

Ljubav je pobedila: Aneli i Luka uplovili u mirnu luku nakon žestokih uvreda i poniženja (VIDEO)

Zadruga

Skrenuli na raskrsnici na PRAVI PUT! Anđelo i Aneli se ne odvajaju, on je ne ispušta iz naručja (VIDEO)

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Ovo je prava ljubav! Muki NE ISPUŠTA Tanju Savić iz vida! Evo gde smo ih ''ULOVILI'' zajedno!