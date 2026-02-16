U jeku priče o SVAĐI U PORODICI, Ani Rajković se majka javno obratila: Jedan detalj svi komentarišu

Već mesecima kruže priče o navodnom razdoru između Ane Rajković, supruge golmana Predraga Rajkovića, i njene majke Nele Cakić. Ulje na vatru dolila je činjenica da su sa društvenih mreža nestale njihove zajedničke fotografije, kao i to da se majka i ćerka ne prate na Instagramu.

Međutim, Nela Cakić je sada odlučila da prekine ćutanje i javno se obratila svojoj naslednici.

Nela je na svom Instagram profilu podelila vest o prisustvu Ane Rajković na poznate srpske pevačice u Dubaiju. Uz fotografiju svoje ćerke, napisala je emotivnu poruku:

- Sijaj! Rodila sam te da sijaš! Ana D. Rajković - poručila je Nela, a mnogima nije promakao jedan detalj koji ukazuje da odnosi i dalje nisu sasvim izglađeni.

Naime, Nela u svojoj objavi nije tagovala (označila) Anin profil, već je samo ispisala njeno ime. Ovo se tumači kao znak da je jedna od strana i dalje blokirana, s obzirom na to da se njih dve, kao ni Nela i njen zet Predrag, već mesecima ne prate na ovoj društvenoj mreži.

Podsetimo, kada su mediji ranije pisali o nestanku zajedničkih fotografija, Anina majka je tvrdila da problema nema. Ona je u januaru izjavila da će "uvek i zauvek sve biti dobro" između nje i njene dece, te da su slike nestale jer joj je profil bio hakovan, a ne zato što ih je ona obrisala.

Ipak, činjenica da se "praćenje" na Instagramu nije obnovilo ni nakon ove javne poruke, ostavlja prostor za dalje spekulacije o porodičnim odnosima poznatog para i njihove rodbine.



Autor: N.B.