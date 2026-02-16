Naša rokerka progovorila o kandžama poroka: Otkrila šta je sve probala od narkotika

Snežana Mišković Viktorija, bivša rok pevačica svojevremeno je govorila o porocima i kandžama nedozvoljenih supstanci.

Viktorija je jednom prilikom govorila o prvom susretu sa heroinom.

- Tek u trideset trećoj sam prvi put videla heroin, ovu drogu su koristili muzičari sa kojima sam snimala ploču. Videla sam da ti ljudi ne funkcionišu bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može da dovede do situacije da čovek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada ceo organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima - govorila je Viktorija i otkrila:

- Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Posle završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u „Petparačkim pričama" - ispričala je svojevremo Viktorija.

Viktorija se nakon učešća u rijlaitiju "Zadruga" povukla se iz medija, a detalje iz njene mladosti malo ko zna. Pevačica je imala zaista buran život o kom ne govori puno.

Prvi put se udala 1982. godine i to nakon veze od samo 10 dana. Brak je potrajao nekoliko decenija, a onda su se rastali jer je on koristio narkotike, a nakon toga nisu ostali u kontaktu. 2011. godine pevačica je saznala da je njen bivši suprug preminuo od gladi, da je zbog droge izgubio sve i postao beskućnik. Njegovo telo pronađeno je na ulici gde je prosio.

Ni drugi brak joj nije bio srećan. Sa tim mužem ima ćerku Taru, živeli su u vanbračnoj zajednici a on joj je pravio velike probleme oko ćerke. Tara je prvo imala očevo starateljstvo, a tek kasnije je ćerka pripala pevačici.

Krajem 2014. godine pevačica se povukla sa medijske scene jer je shvatila da muzika kojom se ona bavi ne donosi novac. Smatra da je srpsko tržište malo i da bi država trebala da finansira kulturu.

Autor: N.B.