Iskreno o ljubavi sa predsednikovom ćerkom! Ivan Gavrilović otkrio detalje odnosa sa Marijom Milošević: Volela je kada sam bezobrazan prema njoj

Progovorio o svemu!

Denser Ivan Gavrilović najveću popularnost uživao je devedesetih godina, a taj period obeležila mu je i veza sa ćerkom Slobodana Miloševića, Marijom Milošević.

- Bio sam i bezobrazan prema njoj. Sparingovali smo u njenoj kući, ona je to volela. Čak sam počeo i da joj kontriram da bi ona mene ostavila, a ona meni kaže "ti meni jedini govoriš istinu, a ostali mi se svi ulizuju zbog para". Bili smo 7-8 meseci u vezi, bilo je intezivno. To je bila jedna super veza, znali smo da sedimo i pričamo o raznim temama - rekao je denser za Hype TV, pa priznao da li je od nje dobijao novac:

- Istina je, to je bilo za Novu godinu. Dala mi je 10.000 maraka. Dobio sam neku ponudu i ona mi je rekla " nemoj, daću ti ja pare". To je bila jedna platonska veza - priznao je Gavrilović.

Podsetimo, Gaavrilović je nedavno priznao i zašto su raskinuli, ali i dodao da je to bila zabranjena ljubav.

- Tada su bile priče da sam ja bio "ubačeni element" jer su mislili da ja radim za nekoga. Bila je jedna večera posle koje smo završili vezu. To je bila zabranjena ljubav sigurno. Ja nisam bio iz tog njihovog sveta, bio sam tu neplanirano. Ona je htela da pobegne iz tog sveta. Bilo je situacija kada smo bežali, odemo kod mene na par dana. Jake su to frustracije, ali živelo se... Sediš kući, sve je bilo u fulu. Mi smo uživali. Imali smo i neke planove, ali je to posle bilo završeno. Ima tamo hiljadu soba, imali smo odnose tamo - govorio je Ivan.

Autor: N.B.