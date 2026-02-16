AKTUELNO

Jedva sastavljali kraj sa krajem! Životna priča naše legendarne pevačice, rasplakala je mnoge: Otac nas je napustio, majka se mučila...

Foto: Printscreen YouTube/Serbian Sitcoms

Legendarna glumica Radmila Savićević obeležila je za života domaću kinematografiju, zasmejavala je generacije svojim ulogama, a malo ko je znao da je iza svega toga stajala njena teška sudbina.

Radmila Savićević je nizala brojne uloge u kultnim serijama i filmovima. Iako nije završila Fakultet dramskih umetnosti, bila je neprevaziđena i otišla je u legendu. Uloga čuvene Riske u seriji "Srećni ljudi" tome je doprinela, te je po njoj najviše upamćena.

Međutim, njen privatni život obeležila je velika porodična drama. Pokojna Radmila je jednom prilikom ispričala da je njenu porodicu napustio otac, te je majka morala da preuzme svu odgovornost za brigu o porodici.

Foto: Printscreen YouTube/IvanaM/Yuco Hemija i Radmila Savicevic

"Nisu hteli da me prime u školu, jer nisam krštena"

Razlog očevog odlaska bio je vezan za krštenje dece, što je u to vreme bio uslov za školovanje.

– Krštena sam posle sedam godina jer nisu hteli da me prime u školu dok nisam bila krštena. To je bio uslov za to vreme – ispričala je svojevremeno glumica.

Ona se davne 1992. godine u emisiji "Veče sa zvezdama" prisetila ovih bolnih trenutaka, objašnjavajući da njen otac nije želeo da krsti nju i mlađeg brata, verovatno zbog sopstvenih uverenja koja tada nisu razumeli.

– To je bilo strašno. Moj otac je čak zbog toga morao da ode i da ostavi moju majku sa troje dece bez igde ičega. Ali majke su uvek majke, izbore se do kraja. Mi smo imali jedno lepo, siromašno detinjstvo. Ono je bilo toplo, ljudski – rekla je tada Radmila Savićević, a njene reči dirnule su mnoge.

Foto: Printscreen YouTube/Serbian Sitcoms

