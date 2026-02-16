AKTUELNO

Domaći

Predsednik Srbije uručio odlikovanje Ani Bekuti i Snežani Đurišić povodom Dana državnosti

Izvor: pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, tv pink printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu je danas dodelio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.

Svečanost uručenja odlikovanja u Palati Srbija počela je intoniranjem državne himne "Bože pravde", a potom je usledio kratak film o vaskrsenju srpske države i prvom ustavu na Balkanu koji je donet upravo u Srbiji.  

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Nakon toga Vučić je odlikova zaslužne pojedince i institucije, a odlikovanja za izuzetne rezultate u oblasti muzičke umetnosti prva je dobila pevačica Snežana Đurišić.

- Za izuzetne rezultate u oblasti muziče umetnosti odlikovana je Snežana Đurišić, pevač narodne muzike, izvrsan pevač i interpretator narodnih pesama, dobitnica je brojnih nagrada, a većina njenih albuma ima status zlatnih i platinastih izdanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon Snežane, predsednik Srbije odlikovao je i pevačicu Anu Bekutu.

- Pevačica Ana Bekuta, čija je pesma Veseljak izabrana za jednu od najlepših narodnih pesama. Prošle godine obeležila je 40 godina karijere.

Foto: TV Pink Printscreen

Pored njih za izuzetne rezultate u oblasti muzike odlikovan je i Radoš Raša Pavlović, pevač izvorne i narodne muzike.

Foto: TV Pink Printscreen

