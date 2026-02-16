Vatreni oganj niko neće izbeći: Rada Manojlović šokirala objavom, komentari pljušte

Pevačica Rada Manojlović uznemirila je fanove misterioznom objavom na društvenoj mreži X, u kojoj je govorila o pravdi, kazni i đavolu.

Njene reči izazvale su lavinu komentara i zabrinutost među pratiocima, koji su se odmah zapitali šta stoji iza ovako teške poruke.

- Ako na ovom svetu nema pravde, Božja kazna će svakoga stići! Vatreni oganj niko neće izbeći, ko je sa đavolom tikve sadio.

Ubrzo su usledile reakcije fanova koji su joj pružili podršku i pitali je šta se dešava, a ona je kratko odgovorila:

– Verujemo.

Pevačica Rada Manojlović otkrila je da je u svom dvorištvu njena maćeha pronašla krvav muški veš.

- To je moja maćeha videla, pričala sam o tome. Verujem u crnu magiju, ali pazi... Kao vernik smatram da postoji dobro i zlo, dobra i loša energija. Postoje ljudi koji se bave crnom magijom. To nisu ljudi, oni ne znaju da nisu ljudi. Imaju ljudski oblik, ali su prazni iznutra, ljušture. Ko može da ti poželi zlo, taj ne može da bude čovek. Bilo je svačega, sveća uvezanih u crveni konac... Moja maćeha je lično u našem dvorištu pronašla, jao Bože, teško mi je da kažem... Krvav muški donji veš - rekla je Rada i šokirala Bokija 13.

Autor: N.B.