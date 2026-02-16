AKTUELNO

Svi detalji luksuznog putovanja Viki Miljković: Porodična idila u Dubaiju (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Pevačica Viki Miljković proteklih sedam dana boravila je u Dubaiju sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom, sinom Andrejem i pevačem Nerminom Handžićem.

Boravak u ovom luksuznom gradu protekao je u znaku odmora i porodičnog uživanja, ali i profesionalnih obaveza, s obzirom na to da su tokom boravka održali i nastup u jednom od najpoznatijih tamošnjih klubova u kojem nastupaju velike zvezde sa Balkana.

Foto: Privatna arhiva

U nedelju su se svi porodično vratili u Beograd, nakon čega se Viki odmah posvetila poslovnim obavezama u njenoj firmi koja se bavi nekretninama, ali i intenzivnom radu na novom albumu.

S druge strane, Nermin Handžić započeo je finalne pripreme za sutrašnji nastup na koncertu posvećenom legendarnom pevaču Šaban Šaulić u Sava centru.

Autor: N.B.

