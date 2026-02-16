AKTUELNO

Edita pokazala trudnički stomak: Promenila lični opis i zapalila mreže (FOTO)

Foto: Instagram.com

Edita Aradinović uživa u trudničkim danima, ali to je ne sprečava da i dalje bude aktivna u poslovnim vodama.

Pevačica je iznenadila sve na Instagramu kada je objavila nove fotografije gde je promenila lični opis.

Aradinovićeva je na ovim slikama plavuša sa izuzetno tankim obrvama, a detalj koji je privukao najviše pažnje jeste njene trudnički stomačić koji se uveliko nazire.

Raskinula sa partnerom

Edita Aradinović odlučila je da prekine ćutanje i prvi put javno progovori o razlazu od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka dete. Nakon brojnih spekulacija koji su se pojavili, Edita je jasno stavila do znanja da želi da zaštiti svoju privatnost, ali i dostojanstvo buduće porodice.

- Bože sačuvaj i sakloni. Majko sveta. Ovo će biti jedina moja izjava. Nenad i ja nismo emotivni partneri, ali smo partneri za ceo život. On je dobar čovek i biće dobar otac. Naše dete je sada prioritet i, ako imate malo sluha, molim vas da ovde stanete sa naslovima- poručila je Edita.

Foto: Instagram.com

Indi postaje tetka

Iako su imale turbulencije u odnosu, Editina sestra Indi, ne krije sreću povodom najlepših vesti.

- Kada sam primila tu vest od nje, bila sam presrećna. Poslednjih godinu-dve non-stop sam se molila bogu da Edita ostane u drugom stanju. Za nju sam imala takav osećaj. Javila mi je porukom: "Postaćeš tetka." Bila sam emotivna, zaplakala sam. Vozila sam, bila sam na semaforu, zastala sam, udahnula duboko i radovala se. Odmah sam je pozvala. Kao da se meni to događa. Beba u kući, nova radost, nova sreća, nova energija. Ništa lepše.

Autor: N.B.

#Edita Aradinović

#Karijera

#Pesma

#Trudnoća

#pevačica

#stoma

