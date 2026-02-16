Ne krije sreću: Prvo oglašavanje srpske pevačice nakon što je njena pesma otišla na Evroviziju 2026

Ovogodišnja Dora donela je i svojevrsno iznenađenje – muziku za pobedničku numeru "Andromeda" koju je izvela grupa Lelek komponovala je naša pevačica i muzička umetnica Zorja Pajić, publici poznatija kao Zorja.

Iako je dva puta pokušala da dođe do plasmana na srpsku Pesma za Evroviziju, ovog puta njen autorski rad stiže pravo na evrovizijsku scenu – i to kao deo hrvatske delegacije. Zorja je pozirala sa statuom pobednika i poručila:

- Ne mogu rečima opisati šta osećam, ali mogu reći da sam jako srećna i izuzetno ponosna na devojke a i na ceo tim. U ovaj projekat ušla sam spontano i neplanirano, ali nekako prirodno i zahvalna sam na svakom trenutku! Veliko bravo za Lelek i ceo tim! - napisala je ona.

Ovogodišnje izdanje Evrovizija biće održano u Beč, a polufinalne večeri zakazane su za 12. i 14. maj, dok je veliko finale na programu 16. maja 2026. godine. Očekuje se spektakl, a „Andromeda“ već važi za jednu od pesama o kojima će se tek govoriti.

- Ne mogu rečima opisati šta osećam, ali mogu reći da sam jako srećna i izuzetno ponosna na devojke a i na ceo tim. U ovaj projekat ušla sam spontano i neplanirano, ali nekako prirodno i zahvalna sam na svakom trenutku! Veliko bravo za Lelek i ceo tim! - napisala je ona.

Ovogodišnje izdanje Evrovizija biće održano u Beč, a polufinalne večeri zakazane su za 12. i 14. maj, dok je veliko finale na programu 16. maja 2026. godine. Očekuje se spektakl, a „Andromeda“ već važi za jednu od pesama o kojima će se tek govoriti.

Autor: N.B.