Ovo je istina o skandalu! Pevačica progovorila i iznela šokantne detalje: Da sam pevala, ne bi se pisalo....

Izvor: blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Nadica Ademov konačno je progovorila o neprijatnosti koju je doživela tokom dočeka Nove godine, kada je napustila nastup zbog sukoba sa organizatorima oko satnice.

Nadica Ademov je otkrila pozadinu drame o kojoj se danima pisalo, ističući da krivica nije njena, već da je bila žrtva loše organizacije i prekršenog dogovora.

Pevačica je objasnila da je morala da reaguje jer bi, kako kaže, nastao još veći haos da je samo otišla bez reči, s obzirom na broj ljudi koji je došao.

– Ja kriva nisam, organizatori su to tako napravili. Prosto nisam mogla da ćutim i pustim da to tek tako ode – rekla je Nadica u emisiji "Grand Specijal", naglašavajući da je postojao jasan plan nastupa sa kolegama.

Foto: TV Pink Printscreen

Prema njenim rečima, postojao je dogovor između nje, Đanija i Darka Lazića.

– Ostali smo mi, Đani i Darko, i rekli su da nije nikakav problem, da će biti kako smo se dogovarali. Glavni organizator je čak poslao poruku da se menjamo na sat vremena – ispričala je pevačica.

Do kulminacije problema došlo je u trenutku kada je Nadica trebalo da započne svoj nastup.

– Kada je trebalo ja da izađem, izašao je Đani, gde je čovek ostao frapiran: „Otkud sad to, znam da treba da izađeš ti“. Nema veze, on je izašao. Nakon toga me je Đani najavio, krećem prema bini, a meni se put zaustavlja od strane istog tog dečka koji je govorio ko kada peva – otkrila je Nadica šokantne detalje.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona tvrdi da je shvatila da je prevarena i da je navodni kompromis bio samo paravan kako ne bi otkazala nastup pre same večeri.

Iako je situacija bila napeta, Nadica je na kraju sve okrenula na šalu, zaključivši da joj je ovaj skandal doneo više medijskog prostora nego sam nastup.

– Rekla sam mom timu da mislim da je bolje što nisam pevala jer se toliko pisalo. Da sam pevala, ne bi se pisalo toliko – zaključila je pevačica kroz smeh.

Autor: N.B.

