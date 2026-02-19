AKTUELNO

Domaći

Naša manekenka završila u kolicima zbog nezgode na imanju milijardera, a onda se desilo ovo: Danas ne krije sreću zbog ljubavi

Izvor: blic, Foto: Instagram.com/simonaandrejic ||

Srpska manekenka Simona Andrejić, koja je pre sedam godina preživela ozbiljnu nezgodu na imanju vijetnamskog milijardera, u maju prošle godine objavila je lepe vesti. Nakon teškog perioda tokom kojeg se kretala pomoću kolica, Simona se u potpunosti oporavila, vratila normalnom životu i verila sa svojim izabranikom kojeg je ponosno pokazala javnosti.

Manekenka Simona Andrejić ponovo ima razloga za osmeh. Na njenom Instagram profilu, gde se inače mogu videti fotografije iz luksuznih vila, sa brodova i premijera filmova, osvanula je i vest o veridbi. Ona je sa pratiocima podelila fotografiju svog zgodnog partnera, potvrđujući da je okrenula novi list nakon dramatičnih događaja iz prošlosti.

Nesreća tokom vožnje na žičari

Njen život se drastično promenio pre šest godina kada je doživela tešku nezgodu na imanju milijardera Čin Čua. Do nesreće je došlo tokom vožnje na žičari, kada je Simona velikom brzinom udarila u drvo. Od siline udarca ostala je zakucana za drvenu platformu, viseći bespomoćno 50 metara iznad zemlje skoro dva sata, sve dok je hitne službe nisu spasile.

Posledice pada bile su teške, te se Simona nakon toga kretala pomoću invalidskih kolica. Ipak, taj težak period je sada iza nje. Prema navodima, sada je sve u najboljem redu, manekenka se vratila u formu, a njeno telo je ponovo zategnuto Svojim oporavkom i veridbom pokazala je da je uspela da prevaziđe povredu koja joj je svojevremeno potpuno promenila pogled na život.

Autor: N.B.

#Manekenka

#Nesreća

#Priča

#Simona Andrejić

POVEZANE VESTI

Domaći

NA IMANJU MILIJARDERA ZAVRŠILA U KOLICIMA! Našu poznatu manekenku hitne službe pre PET godina JEDVA SPASILE, a ona danas uživa u suvom luskuzu! (FOTO)

Domaći

OBJAVILA PRELEPE VESTI! Nadica Ademov danas slavi! Čestitke pljušte sa svih strana, a ovo je razlog!

Domaći

Čekala sam dečka, došla je njegova žena: Bivša manekenka otkrila kako je saznala da je zapravo LJUBAVNICA, a ne centar sveta: Prestravila sam se!

Domaći

Ostala sam trudna i saznala da je oženjen: Manekenka prošla kroz pravi pakao, otkrila da joj je bivši dao 2.000 da prekine trudnoću, a danas je druga

Domaći

Nikada nisam prebolela, ostala sam u... Zbog ovoga je Ana Korać GRCALA U SUZAMA JAVNO: To mi je najteži period!

Domaći

Ostala sam trudna i saznala da mi je dečko oženjen, dao mi je 2.000 da prekinem sve: Hrvatska manekenka prošla kroz pravi pakao, a danas, živi s mužem