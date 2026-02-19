Naša manekenka završila u kolicima zbog nezgode na imanju milijardera, a onda se desilo ovo: Danas ne krije sreću zbog ljubavi

Srpska manekenka Simona Andrejić, koja je pre sedam godina preživela ozbiljnu nezgodu na imanju vijetnamskog milijardera, u maju prošle godine objavila je lepe vesti. Nakon teškog perioda tokom kojeg se kretala pomoću kolica, Simona se u potpunosti oporavila, vratila normalnom životu i verila sa svojim izabranikom kojeg je ponosno pokazala javnosti.

Manekenka Simona Andrejić ponovo ima razloga za osmeh. Na njenom Instagram profilu, gde se inače mogu videti fotografije iz luksuznih vila, sa brodova i premijera filmova, osvanula je i vest o veridbi. Ona je sa pratiocima podelila fotografiju svog zgodnog partnera, potvrđujući da je okrenula novi list nakon dramatičnih događaja iz prošlosti.

Nesreća tokom vožnje na žičari

Njen život se drastično promenio pre šest godina kada je doživela tešku nezgodu na imanju milijardera Čin Čua. Do nesreće je došlo tokom vožnje na žičari, kada je Simona velikom brzinom udarila u drvo. Od siline udarca ostala je zakucana za drvenu platformu, viseći bespomoćno 50 metara iznad zemlje skoro dva sata, sve dok je hitne službe nisu spasile.

Posledice pada bile su teške, te se Simona nakon toga kretala pomoću invalidskih kolica. Ipak, taj težak period je sada iza nje. Prema navodima, sada je sve u najboljem redu, manekenka se vratila u formu, a njeno telo je ponovo zategnuto Svojim oporavkom i veridbom pokazala je da je uspela da prevaziđe povredu koja joj je svojevremeno potpuno promenila pogled na život.

Autor: N.B.