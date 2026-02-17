AKTUELNO

Bila je najlepša žena u Jugoslaviji, o njoj su svi pričali, a ona rasprodavala stvari da bi platila račune: Evo sa kakavim se problemima borila kao mlađa

Iako se smatrala jednom od najlepših žena na prostoru bivše Jugoslavije, život Olivere Katarine nije uvek bio glamurozan. Iza svetla reflektora krila se borba sa finansijskim nedaćama, a slavna umetnica je u jednom periodu bila prinuđena da rasprodaje lične stvari kako bi preživela.

Malo kome je poznato sa kakvim se sve problemima pevačica i glumica susretala tokom svoje karijere. U vreme kada je upala u veliku finansijsku krizu, Olivera je navodno živela u iznajmljenom stanu u Beogradu. Situacija je bila toliko teška da je morala da rasproda svoj nameštaj kako bi mogla da podmiri nagomilane račune i vrati dugove.

Uprkos teškoj situaciji, Olivera je ostala dosledna svom karakteru. Mediji su prenosili da je bila previše ponosna da bi od drugih tražila pomoć, te se snalazila kako je znala i umela, žrtvujući svoju imovinu da bi izmirila obaveze. Danas, u svojoj devetoj deceniji, ova nekadašnja ikona živi povučeno i „samuje u svoja četiri zida“.

Olivera je jednom prilikom iskreno govorila o tome da joj lepota nije uvek donosila samo dobro. Dok je živela u inostranstvu, njen izgled i držanje činili su je veoma upadljivom, što je ona opisala kao „vrlo opasno“ jer su ljudi stalno nasrtali na nju.

Jedna od najzanimljivijih anegdota iz tog perioda vezana je za njen boravak u Parizu. Tada joj se ozbiljno udvarao jedan riđokosi monarh, čije ime nije želela da otkrije, ali je navela da je on i danas kralj jedne države. Ipak, Olivera ga je odbila. Razlog za to bila je njena prva velika ljubav — čuveni vaterpolo golman Milan Gale Muškatirović, u koga je tada bila zaljubljena.

