JOVANI JEREMIĆ SE OCRTAVA SVAKI MIŠIĆ: Skinula se u kupaći i otkrila koliko kilograma ima, a u ruci drži šampanjac (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je uspela da zapali društvene mreže. Ona je objavila snimak iz hotelske sobe u kojem pozira u kupaćem kostimu, a kako su pratioci primetili svaka linija na njenom telu jasno se ocrtava.

Jovana Jeremić je i bez zadrške otkrila da ima 52 kilograma, a na snimku se vidi kako u ruci drži čašu šampanjca, nazdravlja i skače po sobi uz osmeh od uva do uva. Energija i samopouzdanje kojim zrači nisu prošli nezapaženo – komentari podrške samo su se nizali.

Inače, Jovana je za Blic pričala o trudnoći, a šta je još otkrila, pogledajte u videu ispod.

"Posao koji radim, ne radim zbog novca"

Podsetimo, voditeljka Jovana Jeremić jednom prilikom je otvoreno govorila o zaradi, te otkrila da ne voli mnogo vremena da provodi u stanu. Umesto da čisti stan, ona iskoristi to vreme da zaradi neki novac.

- Uvek sam bila ćerka gazde i znam da poštujem novac. Neće novac svakog, bira u čije ruke ide i voli ljude koji ga poštuju, ali koji ne zavise od njega. To je filozofija koju me je moj otac naučio, kojeg su uvek htele pare. Uvek je govorio da novac ne sme da mi uzme dušu, da poštujem svaki dinar, da bi me pare volele. Milion puta mi se dešavalo da mi novac nije prioritet. Posao koji radim ne radim zbog novca, na televiziji sam godinama radila bez dinara, ali su pare izabrale da mi dođu u ruke jer su me uvek volele i vole me i dan-danas. Tata mi je uvek govorio da su uvek imali para dok sam živela kod njih, a kad sam otišla gomilica je počela da se smanjuje, ali dobro. Trudim se da ne provodim mnogo vremena u kući jer vreme u kući je izgubljen novac. Ja sam biznis-žena i za sat vremena više volim da zaradim 200-300 evra nego da oribam kupatilo i usisam kuću, jer za to ću platiti ženu 600-700 dinara, jeftinije mi je tako, rekla je Jovana Jeremić.

Autor: Pink.rs