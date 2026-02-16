GOSPOĐO MAMA, SREĆAN VAM ROĐENDAN! Ognjen Amidžić emotivnom slikom dirnuo sve: Evo kako izgleda žena koja ga je rodila, PRAVA JE DAMA (FOTO)

Poznati voditelj Ognjen Amidžić, još jednom je pokazao koliko je vezan za porodicu. Povodom rođendana svoje majke, na društvenim mrežama podelio je njenu dirljivu fotografiju u plavoj haljini, uz kratku, ali snažnu poruku:
Objava je u rekordnom roku prikupila brojne lajkove i komentare, a pratioci nisu krili oduševljenje. Mnogi su primetili da Ognjenova majka zrači elegancijom i toplinom, te da sa razlogom može da ponese epitet prave dame.
"Gospođo mama, srećan vam rođendan" - napisao je Ognjen ponosno.
Nedavno, Ognjen i njegova supruga Mina dobili su ćerkicu Lolu, koja je unela novu radost u njihov dom. Voditelj je ranije isticao da mu je najveća želja da dobije mezimicu.
Otkrio zašto nije izveo ženu i ćerku iz porodilišta
Ognjen Amidžić oglasio se na mrežama nakon što su se pojavile vesti o njegovom narušenom zdravstvenom stanju. On je otkrio zbog čega nedavno nije otišao po Minu i ćerkicu u porodilište.
- Dragi svi, stigla mi je gomila poruka povodom vesti koje su izašle i hvala vam na brizi. Dobro sam, sve je u redu, samo od treme i uzbuđenja ne spavam noćima i dobio sam dijareju jutros pred odlazak u bolnicu i zato je po moju ženu i ćerku otišao kum – napisao je Ognjen Amidžić.
Autor: M.K.