ĐANIJEVA SLAĐA NOSI TAŠNU KOJA KOŠTA ČITAVO BOGATSTVO: Ponosno pokazala brendirani komad zbog čije cene će vam se zavrteti u glavi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Mondo, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Đanijeva Slađa nosi tašnu koja košta čitavo bogatstvo.

Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa došli su da pruže podršku koleginici Nadici Ademov u jednom prestoničkom lokalu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Oni su nasmejano pozirali, a Slađa je bila obučena u elegantno crno odelo, dok je u ruci držala skupocenu torbu brenda "Hermes". Cena ovog modela procenjuje se od 10.000 evra sve do 50.000 evra.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Inače, Nadica je otkrila da ju je zvala Verica Šerifović, kao i Suzana Jovanović i da joj njihova podrška veoma znači.

- Zvala me je Verica Šerifović, oduševila sam se jer je ona meni bila uzor od početka karijere i dan danas. Nikada se neće promeniti moje mišljenje, ona je broj jedan u muzici koju pevam - rekla je Nadica i otkrila da ju je zvala i udovica Saše Popovića.

- Suzana je pozvana, ali je nažalost sprečena, znamo svi zbog čega. Ona mi je napisala ogromnu poruku i zaista sam osetila da je u njoj i tuga i da joj je drago. Rekla mi je jednu prelepu rečenicu koja je vezana za Sašu Popovića da me zamišlja u punoj Areni da bi on bio ponosan na mene.

Autor: M.K.

