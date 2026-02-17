SEDAM GODINA OD ODLASKA LEGENDARNOG ŠABANA ŠAULIĆA: Smrt kralja narodne muzike potresla ceo Balkan, a ovako je Šaban proveo poslednja dva dana života

Na današnji dan, pre sedam godina tragično je nastradao kralj narodne muzike Šaban Šaulić. On je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, kada se vraćao sa nastupa. Prebačen je odmah u bolnicu, ali je tu preminuo.

Šaban Šaulić je u Nemačku otišao dan ranije, avionom sa prijateljima muzičarem Mirsadom Kerićem i kumom Slobodanom Bobijem Stojadinovićem. Na istom letu su bile i njegove kolege Dragan Kojić Keba, Maja Berović...

Prva pesma koju je zapevao na svom poslednjem nastupu bila je „Odlaziš, odlaziš“, publika je bila oduševljena i skandirali „Šabane, Šabane“. Kada je završio nastup prišla mu je Melani Antonić Jekić poreklom iz jednog malog mesta kraj Pančeva i zamolila ga da se zajedno fotografišu. Melani je otkrila da je pevač pre toga imao jedan zahtev – da skine kapu sa glave pre slikanja, pisao je Pink.rs.

Pevač i njegova ekipa su otišli u hotel, a kako je njegov kum, Slobodan Stojadinović rekao, posle nastupa su odmah otišli na spavanje i dogovorili se da probudi Šabana u 6:15 kako bi krenuli na aerodrom. Probudio ga je tri minuta kasnije, a pevač je kako su prenosili mediji zbog toga bio nervozan.

Na putu ka aerodromu bila je velika gužva, zbog čega su oni usporili, a u njih se pri velikoj brzini zakucao drugi automobil, te se njihov auto marke “Seat ibica“ zakucao u bankinu.

Turčin Alsin Levent, upravljao je putničkim vozilom koji je udario u automobil u kojem se nalazio Šaban, išao je brzinom većom od 180 kilometar na čas. Bio je pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole, a automobil kojim je upravljao nije u njegovom vlasništvu.

Kako se navodi, postoje dve verzije o Šabanovoj smrti.

Prva je da je nakon saobraćajke Šaban izašao iz kola bez vidljivih povreda i da je mogao da govori, ali da ga doktori na licu mesta nisu razumeli zbog jezika, ali su shvatili da se žalio na bol u grlu i grudima, kao i da mu se stanje pogoršava. Ubrizgali su mu sredstvo za uspavljivanje, a pevač je zaspao. Helikopterom je prebačen do najbliže bolnice. Nakon što je Šaban primljen u bolnicu pojavile su se informacije da su ga reanimirali više od dva sata, međutim, pevač se više nije probudio. Tada su se pojavile priče da su ga lekari nehotice usmrtili.

Sa druge strane, nemački doktori su objavili da je pojas u automobilu zategao pevača od siline udarca na mestu gde je došlo do pucanja aorte, te da nije izdržao i dočekao operaciju koja je bila neophodna.

Nemačko tužilaštvo je naredilo da se detaljno ispitaju sve okolnosti slučaja i da se utvrdi tačan uzrok Šabanove smrti. Prema izveštaju lekara pevač je preminuo od posledica pucanja srčane aorte.

Obdukcija je završena 21. februara u Institutu za sudsku medicinu u Belefeldu, a nemačka policija saopštila je da je kralj narodne muzike preminuo od posledica teškog sudara, koji se dogodio 17. februara. Šaban Šaulić sahranjen je 22. februara u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a sahrani je prethodila komemoracija u Skupštini grada Beograda kojoj je prisustvovao veliki broj ljudi. Na večni počinak ispraćen je pesmom „Ne plači dušo“.

Šabanov vozač i muzičar Mirsad Kerić preminuo je u bolnici u Nemačkoj 18. februara usled teških povreda glave koje je zadobio u nesreći, dok je jedini preživeli u automobilu smrti Šaulićev kum Slobodan Bobi Stojadinović. Za dvostruko ubistvo, Alsin Levent je dobio zatvrsku kaznu od tri godine i tri meseca, što je sve razočaralo.

