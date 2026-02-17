NOGE UVIS, MREŽASTE ČARAPE, A NA ŠTIKLAMA VISE LISICE: Indi objavila fotografiju na ivici erotike, evo kako se pevačica zabavlja u krevetu (FOTO)

Indira Indi Aradinović obradovala je svoje pratioce na Instagramu provokativnom fotografijom.

Indi Aradinović uživa u svom izgledu i vitkoj figuri, te često voli provokativno da se slika i iznenadi svoje pratioce. Ovoga puta je ptišla korak dalje, te je objavila fotografiju na ivici erotike.

Provokacija

Naime, Indi je pozirala u krevetu u mrežastim čarapama. Ali to nije bilo dovoljno, pa je podigla noge uvis, dok su sa visokih štikli visile lisice.

Provokativna fotka iznenadila je mnoge, a pevačica ju je ponosno objavila na Instagramu.

O raskidu i odnosu sa Zoranom

Pevačica Indira Aradinović Indi nedavno je progovorila o turbulentnom odnosu sa kompozitorom i nekadašnjim učesnikom "Zadruge" Zoranom Marjanovićem. Indi tvrdi da ju je on kaznio, pa je otkrila na koji tačno način.

- Na početku karijere sam imala ozbiljan hit, "Bato, bre", koji traje i dan-danas. Bilo je pitanje - šta dalje? Nisam uspela da ubodem posle toga takav hit, bilo je tu pesama, ali kao ta, pa ne. Pokušavala sam, ali ništa - rekla je Indi.

- Pesma "Afrika" je rađena baš za mene, moram to da kažem. Zoran Marjanović je na kraju tu pesmu dao Sandri Africi, a pre dve godine mi je priznao da me je na taj način kaznio. Tako mi je on sam rekao - istakla je pevačica, koja je svojevremeno bila u vezi sa njim.

Pojasnila je na šta je tačno mislila.

- Kaznio me je što se nisam javljala, odlazila u studio. To je istina. Pesma "Afrika" je bila meni namenjena - jasna je bila Indi za "Republiku".

