Njen lik OSTAJE ZAUVEK NA MENI! Stefan Karić je Dijanu voleo kao nijednu devojku pre, istetovirao je na svom telu: Plakao sam na njenom grobu!

Ona mu je bila velika ljubav.

Manekenka Dijana Milojković bila je velika ljubav rijaliti učesnika Stefana Karića, a njena prerana smrt rastužila je i rasplakala ceo region.

Ona je dugo vodila bitku sa najtežom bolešću, bila je hrabra i jaka, ali bolest je bila jača. Stefan se teško pomirio sa njenim odlaskom, a i dan danas zaplače na pomen njenog imena.

- Plakao sa na Dijaninom grobu, a tetovaža koju imam na telu sa njenim likom ostaće zauvek na meni. Nikad je ne bih naravno prepravio. Dijana je inače, znala da je bolesna mesecima pre nego što smo ušli u vezu. Ona nije htela da raskida sa mnom da bih pronašao sreću pored druge devojke i to je zaista istina. Pre nego što je Dijana preminula mi smo se već rastali, tako da sam imao već devojku drugu. Zbog toga ne mogu da kažem da mi je bilo teško što nismo bili zajedno, ali naravno da je bilo jako teško kada je preminula - izjavio je Karić svojevremeno.

Autor: R.L.