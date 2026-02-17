Umesto svetla reflektora, HEMOTERAPIJA! Naša pevačica POBEDILA RAK, a sada progovorila o borbi sa opakom bolešću: Sve je utihnulo, slomila se iluzija, došao je susret sa strahom!

Izašla je kao pobednik.

Pevačica Naida Bešlagić 2023. godine suočila se sa najvećim životnim izazovom, kada su joj doktori saopštili da ima karcinom jajnika. Pred njom je bila blistava karijera i svi su joj predviđali neverovatan uspeh, ali ona je svetla reflektora morala da zameni bolničkom posteljom, hemioterapijama i neprospavanim noćima punim suza i brige.

- Prvi put sam to izgovorila u sebi. Naglas nisam mogla. Ta rečenica je imala težinu planine. U meni je odzvanjala, ali nisam htela da joj dam glas dok nisam skupila snage da je prihvatim. Sećam se sekunde. Sve je utihnulo. Slomila se iluzija da se “takve stvari dešavaju nekome drugom”. Ali istovremeno, probudila se borba. Instinkt. Majka u meni. Žena koja ne odustaje - rekla je Naida i nastavila:

- Taj papir mi je oduzeo bezbrižnost, ali mi je dao svesnost. Stvorio je novu Naidu, hrabriju, dublju, zahvalniju. Naučio me je da ništa ne odlažem i da živim punim plućima.

Uz podršku supruga i dva sina, kao i veru koja joj je davala snagu, iz ove borbe izašla je kao pobednica. Danas svoju priču deli kako bi ohrabrila i pomogla drugim ženama.

- Prva hemoterapija bila je moj prvi konkretan korak u borbi. Nije to bio samo medicinski tretman, to je bio susret sa sopstvenim strahom. I trenutak kada sam rekla: Idemo. Borimo se. Tada više nije bilo prostora za povlačenje. Samo za izdržati... Nije to bila samo kosa. To je bio simbol ženstvenosti, identiteta, ogledala. Bilo mi je teško jer sam gledala kako fizički nestaje ono po čemu sam se prepoznavala. Ali sam tada naučila da ženstvenost ne živi u kosi, nego u stavu - prisetila se pevačica.

Autor: R.L.