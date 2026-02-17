AKTUELNO

POLOMLJENA SU MU REBRA I IMA PODLIVE! Novi detalji BRUTALNOG PREBIJANJA sina Snežane Đurišić: Komšija ga pozvao da reše nesuglasice...

Trenutno se nalazi u bolnici.

Marko Gvozdenović, sin folk zvezde Snežane Đurišić, pretučen je u stanu na Vračaru tokom praznika. Policija je pokrenula potragu za napadačem.

Praznična noć na Vračaru pretvorila se u krvavi obračun kada je, za sada nepoznati muškarac, brutalno pretukao Marka. Incident se dogodio u jednom stanu, a Gvozdenović je zbog težine povreda odmah prebačen u bolnicu.

Prema nezvaničnim informacijama, Gvozdenović je istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije. On je, kako tvrdi, otišao na dogovoreno mesto misleći da će sa komšijom rešiti određene nesuglasice razgovorom. Međutim, umesto dijaloga, usledila je serija udaraca.

Lekarskim pregledom utvrđeno je da Marko Gvozdenović ima polomljena rebra i brojne podlive. Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem lečenju i opservaciji.

Pripadnici policije odmah su izašli na lice mesta i obavili uviđaj. Snežana Đurišić se za sada nije oglašavala povodom ovog nemilog događaja. Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: R.L.

