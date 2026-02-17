Ko je problematični sin Snežane Đurišić koji je BRUTALNO PRETUČEN: Bio u ZATVORU, prijavljen za NASILJE U PORODICI, a zbog novca pretio i majci!

Često je bio u sukobu sa zakonom.

U medijima je kao bomba odjeknula vest da je pretučen Marko Gvozdenović, sin naše proslavljene pevačice Snežane Đurišić, a ovo njemu nije prvi put da ima problema kako sa drugima, tako i sa majkom.

Snežana je sina Marka dobila iz braka sa pokojnim suprugom Slobodanom Gvozdenovićem, a godinama unazad s njim ima probleme, o čemu je nekada i u javnosti pričala.

Sukob je, kako je Marko priznao, nastao nakon smrti njegovog oca, kada su se sukobili oko prava i imovine.

- Bilo je momenata kada nismo razgovarali. Kada je moj otac umro, ja sam tražio neka svoja prava, ona neka svoja, ali mislim da je toliko glupo pričati o tome, to je iza nas - izjavio je Marko ranije za medije.

On je tada istakao da se situacija drastično promenila i da mu je majka sada velika podrška.

- Ništa, plivaj dalje, mnogo godina je prošlo. Ona je sada savršen drug, bila je majka, sad je drug, sve je okej. Hvala joj za sve - rekao je Gvozdenović.

Protiv njega je 2015. godine pokrenut predistražni postupak zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici i pretukao svoju suprugu Đurđu, nanevši joj teške telesne povrede. Gvozdenović je navodno prvi put tukao suprugu u septembru 2013, a drugi put u aprilu 2014. godine, i tada je policija dolazila zbog prijavljenog nasilničkog ponašanja.

Marko se, neposredno posle ovog događaja, razveo od supruge Đurđe sa kojom ima dvoje dece, sina Miloša i ćerku Lanu.

Marko je u martu 2016. godine ponovo izazvao saobraćajnu nezgodu na Banjici u kojoj je povređena jedna osoba, a nakon sudara on je pobegao sa lica mesta, ali ga je policija brzo uhvatila.

Muđutim, tu nije kraj, pa se problemi nastavljaju i dalje. Marko je 2019. ponovo završio u zatvoru. On je tada tri meseca proveo iza rešetaka zbog sumnje da je opljačkao porodičnu kuću u Jajincima, ali i pretio majci.

U novembru 2021. pojavila se informacija da je Snežanin sin opljačkao vlasnicu jedne picerije u Beogradu, kod koje je radio.

Autor: R.L.