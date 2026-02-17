Majka sam mu, kako da me ne boli?! Ovako je Snežana Đurišić govorila o problematičnom sinu koji je brutalno pretučen: Snosiće odgovornost po zakonu!

Nikada nije krila njegove probleme.

Marko Gvozdenović, sin naše proslavljene pevačice Snežana Đurišić, brutalno je pretučen za praznike na Vračaru. On ima polomljena rebra i podlive po telu, a za sada još nije otkriveno ko je kriv za ovaj incident. Ipak, prema nekim informacijama njega je komšija pozvao na razgovor nakon čega je usledio okršaj, kako tvrde pojedini mediji.

Snežana je i ranije imala problema sa sinom, koji je često bio sa one strane zakona, a Đurišićka nikad nije krila da se bori da ga izvede na pravi put.

- Kako može da me kao majku ne boli? Sudbina je takva. Borimo se, ali šta će od toga biti, to samo gospod bog zna. Ali ja sam neko ko nije za tu zamotanu priču, ali sam za onu da je to moje dete i samo ja mogu o njemu da pričam, a ne neko drugi. Ne samo da ne bi trebalo nego će dobiti po nosu ako nastavi. Ma kakav da je, on je moje dete, iako nije dobar. Sve što uradi u životu, kao i svi ljudi, snosiće odgovornost kako to zakoni nalažu. Ali to ne daje za pravo nikom da ga vređa - rekla je svojevremeno pevačica.

Ona je tada rekla da se borila protiv njegovih poroka.

- I dalje se borim i boriću se dok sam živa, dok god imam snage, kao i za sve što volim i želim u životu- istakla je tada Snežana.

Autor: R.L.