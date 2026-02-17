Bez majice, isklesani mišići i električna gitara! Zoran Šijan se pojavio u spotu ove naše poznate pevačice, ŽENE SU TADA UZDISALE ZA NJIM!

Bio je jedan od najboljih frajera tada.

Jedan od najžešćih momaka beogradskog podzemlja devedesetih Zoran Šijan, bio je tiha patnja mnogih žena u to vreme.

On je tada bio u braku sa Gocom Božinovskom, a ono što je interesantno jeste da se pojavio u spotu Gocine velike prijateljice, Zlate Petrović.

U pitanju je Zlatina pesme "Otvori se, zemljo" iz 1994. godine, a Zoran je u ovom spotu go do pojasa, sa električnom gitarom. Nema sumnje da su mnoge žene gledale ovaj spot upravo zbog Šijanovih isklesanih mišića i zgodnog stasa.

Printscreen YouTube/ZaM Riznica Printscreen YouTube/ZaM Riznica Previous Next

Autor: R.L.