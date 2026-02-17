Goca i Mihajlo Šaulić STIGLI NA ŠABANOV POMEN! Ona sva u crnom, ODMAH ZAPLAKALA pored večne kuće svog voljenog muža, sin joj pao u zagrljaj! (VIDEO)

Bol ne prolazi.

Danas se na Novom groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana održava sedmogodišnji pomen kralju narodne muzike, Šabanu Šauliću.

Na groblje je prva stigla njegova udovica Goca Šaulić koja je odmah zaplakala kraj Šabanove večne kuće.

Goca je na pomen došla sve u crnom, a donela je i veliki venac belih ruža, na kom je bila i poruka "Tvoja Goca".

Za njom je stigao i njihov sin Mihajlo, koji je takođe doneo veliku suzu i odmah pao svojoj majci u zagrljaj.

Podsetimo, on je preminuo na današnji dan 2019. godine, u 67. godini, u Nemačkoj kada se vraćao sa nastupa. Nakon jezivog udesa na autoputu, Šaban je hitno transportovan u bolnicu, ali mu nije bilo spasa. On je iza sebe ostavio udovicu Gordanu, troje dece Ildu, Sanelu i Mihajla, kao i neizbrisiv trag, kako u muzici tako i u srcima svih onih koji su ga voleli.

