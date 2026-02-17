Cela porodica Šaulić stigla na groblje! Goca u suzama, Ilda došla sa suprugom, Mihajlo sa svojom ženom! BOL NE JENJAVA NI POSLE SEDAM GODINA (FOTO)

Zauvek će živeti u njihovim srcima.
Na današnji dan, pre sedam godina tragično je nastradao kralj narodne muzike Šaban Šaulić. On je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, kada se vraćao sa nastupa. Prebačen je odmah u bolnicu, ali je tu preminuo.
Ovim povodom u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu održava se sedmogodišnji pomen.
Na groblje je prva stigla njegova udovica Goca, a potom i sin Mihajlo sa suprugom.
Odmah za njima stigle su i Šabanove ćerke, Ilda u pratnji supruga i Sanela. Oni su nakon toga zapalili sveće kraj Šaulićeve večne kuće.
Osim porodice, na pomen je došao i mladi pevač Nermin Handžić, koji je veoma voleo i poštovao Šaulićev lik i delo.
Autor: Pink.rs