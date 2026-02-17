Bol za kraljem narodne muzike ne prolazi.
Danas se navršava sedam godina od tragične pogibije Šabana Šaulića, a njegova porodica i prijatelji održavaju pomen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Prva je na pomen stigla Goca Šaulić, a odmah za njom i Šabanova deca Mihajlo, Sanela i Ilda sa porodicama.
Osim njih, na groblju su se pojavili i Nermin Handžić, Acko Nezirović i Hasan Dudić.
Takođe, na groblje je došao i Zoran Pejić Peja.
Acko je u jednom trenutku prišao i grobu Džeja Ramadanovskog, sa kojim je bio veliki prijatelj.
