Poznati se okupili na POMENU ŠABANA ŠAULIĆA: Ilda, Sanela i Mihajlo ne skidaju pogled sa očevog groba, evo ko je od estradnjaka još stigao na groblje! (VIDEO)

Bol za kraljem narodne muzike ne prolazi.

Danas se navršava sedam godina od tragične pogibije Šabana Šaulića, a njegova porodica i prijatelji održavaju pomen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Pink.rs/N. Brajović Pink.rs/N. Brajović Pink.rs/N. Brajović Pink.rs/N. Brajović Previous Next

Prva je na pomen stigla Goca Šaulić, a odmah za njom i Šabanova deca Mihajlo, Sanela i Ilda sa porodicama.

Pink.rs/N. Brajović Pink.rs/N. Brajović Pink.rs/N. Brajović Previous Next

Osim njih, na groblju su se pojavili i Nermin Handžić, Acko Nezirović i Hasan Dudić.

Pink.rs/N. Brajović Pink.rs/N. Brajović Pink.rs/N. Brajović Pink.rs/N. Brajović Previous Next

Takođe, na groblje je došao i Zoran Pejić Peja.

Pink.rs/N. Brajović Pink.rs/N. Brajović Previous Next

Acko je u jednom trenutku prišao i grobu Džeja Ramadanovskog, sa kojim je bio veliki prijatelj.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: Pink.rs