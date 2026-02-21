PORODILA SE PEVAČICA IZ NEVERNIH BEBA: Treneru rodila sina, dali mu ime koje ima jako značenje

Pevačica Jelena Pudar (35) iz grupe "Neverne bebe" porodila se i na svet donela dečaka.

Jelena i njen suprug, košarkaški trener Nikola Marković dobili su drugo dete. Oni su pre nekoliko godina dobili ćerkicu Niku. Ponosni roditelji su za dečaka izabrali ime Ilija.

Nakon što se Jelena porodila, oglasili su se i ponosni članovi Nevernih beba.

- Hvala ti Jelena što si nam podarila još jednu najverniju bebu! Dobro došao, Ilija - piše.

Čestitku su objavili uz Jelenin snimak i to iz provoda, od pre nekoliko dana, kada se i latila mikrofona.

- To možeš samo ti - pre neko veče pesma na otvaranju , a danas sva sreća ovog sveta za tebe i za nas!!! To se zove ljubav, to smo ti i ja! - naveli su.

Značenje imena Ilija

Muško ime Ilija spada u grupu takozvanih „biblijskih“ imena, i u našoj zemlji se ubraja u stara i tradicionalna lična imena koja se daju muškoj deci, a najpoznatiji nosilac ovog imena u Srba jeste Sveti Ilija (u narodu poznatiji kao „Ilija Gromovnik“, koji je bio prorok iz „Starog zaveta), a koga Srpska pravoslavna crkva proslavlja 2. avgusta po „novom kalendaru“.

Pretpostavlja se da muško ime Ilija potiče od staro-hebrejskog imena “Elijahu” (Elyahu), a što u “bukvalnom” prevodu znači Jahve ili Bog. Takođe, postoji i etimološka hipoteza o staro-slovenskom poreklu imena Ilija, od reči “Elijah” ili “Elias”, ili pak pretpostavka da ime potiče od bugarskog ličnog imena “Iliya”.

Jedna od ređe pominjanih teorija o poreklu imena Ilija, jeste i ona koja je zasnovana na činjenici da ime može biti i arapskog porekla, te poticati od imena muslimanskog porekla – “Iljas”.

Značenje imena Ilija, prate mnoge kontroverze, ali je ime u svakom smislu “božansko”, te i u svom “prenesenom” značenju može da se prevede kao – “onaj koji je Božiji izaslanik”; “Jahve”; “božanstvo”; “onaj koji veruje u Boga i koji je prorok poslat da oprašta grehe ljudima”; “osoba koja prašta”; “bezgrešnik”; “osoba čistog srca i duše”; “onaj koji je plemenit i koji voli druge”.

