Mina Kostić i Kasper doneli odluku: Otkrivaju sve detalje ljubavne priče u knjizi koju pišu

Mina Kostić započela je ljubavnu priču sa Kasperom putem društvenih mreža, a od prvog susreta uživo njihova veza ne prestaje da privlači pažnju javnosti. Iako su često na meti kritika, posebno na društvenim mrežama, sada su odlučili da otvore srce i ispričaju sve detalje svoje veze.

Mina Kostić i Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, objavili su da planiraju da napišu knjigu u kojoj će podeliti sve što su zajedno doživeli i proživeli.

- Dragi naši, budući na sve ono što smo nas dvoje prošli zajedno, od osuda i uvreda do laži i kleveta, dugujemo vam knjigu koja će se zvati "Mi". Ovo je priča o nama, ali i priča u kojoj će se pronaći svi oni koji veruju u prave ljubavi i prave životne vrednosti. Ljubav je najveća sila i moć koja uvek na kraju pobeđuje sve laži, uvrede i nepravde - napisali su oni u obraćanju na Instagramu.

Kako je Mina pričala svaki dan su u kontaktu i na video pozivima, a ovoga puta mu je posvetila i dirljive reči na društvenim mrežama.

- Ti si moj mir u svetu koji je često preglasan. Ne volim te zbog onoga što jesi, već zbog toga kakva ja postajem pored tebe. Smirenija, hrabrija, svoja... Volim te - napisala je Mina na Instagramu.

Iako nije poznato kada se Ćuruvija vraća, pevačica se ne libi javno da pokaže koliko joj verenik nedostaje.

Podsetimo, pevačica je nedavno otvoreno govorila o teškim trenucima kada je htela i da se zamonaši.

- Mada sam rešila da više nemam šanse i da neću da se upuštam u veze sa muškarcima, razmišljala sam čak i da se zamonašim. Bila sam jako razočarana - govorila je Mina i dodala:

- Nisam ja tu kriva, oni su, nisu bili pravi. Išla sam u crkvu puno, obilazila manastire...jesam u jednom trenutku htela da ostavim pevanje i sve. Kad sam Anastasiji rekla "neće da peva mama"..."šta to pričaš?" Katastrofa, kada neko hoće da menja što vam Bog dao i vas, ono što ste vi to je strašno - priznala je pevačica.

