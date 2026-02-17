Novi detalji o haosu u stanu na Vračaru: Bivša snajka Snežane Đurišić zatekla Marka u teškom stanju

Sin pevačice Snežana Đurišić, Marko Gvozdenović (46), pretučen je u jednom stanu na Vračaru. Kako prenose mediji, pretukao ga je komšija. Gvozdenović je hitno primljen u bolnicu i smešten je na odeljenje Hirurgije.

Prema saznanjima Telegrafa, Marka je u stanu, teško povređenog, pronašla bivša supruga, koja je odmah alarmirala policiju i pozvala Hitnu pomoć.

Snežanina bivša snajka potražila je pomoć čim je saznala da je Marko pretučen i da mu je komšija naneo teške telesne povrede.

Primljen na odeljenje hirurgije

Prema saznanjima do kojih je došla ekipa Kurira, Gvozdenović je zadobio povrede u predelu grudnog koša, vidljive modrice po telu, oguljitena na laktovima, kao i hematome i razderotine na glavi. Zbog preloma više rebara hitno je primljen i ukazana mu je lekarska pomoć i obavljena dodatna dijagnostika.

Kako navodi naš izvor, u trenutku prijema bio je svestan, sa teškim povredama i bolovima.

Komšija nasrnuo na Gvozdenovića

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do incidenta je došlo pre dva dana u popodnevnim časovima kada je Gvozdenović otišao u posetu svom komšiji. Pod okolnostima koje se još precizno utvrđuju, između dvojice muškaraca izbila je žučna rasprava koja je ubrzo eskalirala u fizički obračun.

Prema nezvaničnim informacijama, Gvozdenović je istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije. On je, kako tvrdi, otišao na dogovoreno mesto misleći da će sa komšijom rešiti određene nesuglasice razgovorom. Međutim, umesto dijaloga, usledila je serija udaraca.

Autor: M.K.