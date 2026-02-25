Aca Kos podelio emotivan snimak Čede Jovanovića: On plače u stanu zbog jedne stvari

Čeda Jovanović i Aca Kos često dele trenutke svog zajedničkog života na Instagramu, a ovoga puta je prijatelj političara okačio video na kojem se vidi kako Čeda plače. Kos mu je otkrio da ga čeka iznenađenje koje ga je doslovno polomilo.

Čeda Jovanović je jutro započeo standardnom rutinom, spremajući čaj u svojoj kuhinji.

- Uvek najbolje spremam čaj, sve po PS. Crni sa testom kokosa, crne čokolade, ima i malo nara - rekao je Čeda, a onda ga je Aca prekinuo govoreći mu da u frižideru ima iznenađenje.

Kada je političar otvorio vrata, unutra je stajala kutija u kojoj su bile cimet rolnice i poruka: "Tata, volim te". Ovaj prizor ga je odmah slomio, a kako je naveo to mu je poslala ćerka Zora Fejt.

- Zna koliko volim cimet, sad sam ti rekao da ima cimeta u čaj. Uf. I ti ćeš jednog dana osetiti to. Kako se pocepaš po pola, pa pola tebe gura i živi za njih da bi bili što dalje od tebe tamo negde u boljem svetu koji će im život sutra učiniti srećnijim zbog svega onoga što ovde nemaju,a to je samo škola ništa drugo - rekao je on i dodao:

- A druga polovina... mirišem njihove majice i ne menjam posteljinu na krevetima u njihovoj sobi da bi ih što duže fizički osećali dok nisu tu. Moja Zora Fejt, moj nitro ljubim te. I Mihajla i Anđu i Janu - rekao je on u obraćanju na Instagramu.

Ovu situaciju Kos je opisao rečima: "Stigla mu je Zora Fejt iz Edinburga, ponovo je rođen."

Čeda Jovanović i Aca Kos pričali su o zajedničkom životu i prijateljstvu. Tom prilikom je Čeda rekao da zbog svojih opredeljenja plaća cenu.

- To je motiv mog života. Nikad nisam odustao od nečega do čega mi je stalo. Plaćao sam cenu uvek zbog mojih opredeljenja. Ozračio sam sve oko sebe, pa i Acu. Moj krst koji nosim se uvek prenosi i na one oko mene - rekao je Čeda.

Autor: N.B.