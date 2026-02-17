AKTUELNO

Domaći

Žena iznenadila svog pevača za 55. rođendan, pa nastao haos: Umalo došlo do požara zbog vatrometa

Izvor: blic, Foto: Instagram.com/niggorlegalazic ||

Reper Igor Lazić poznatiji kao Nigor juče je proslavio 55. rođendan. On se oglasio na svom Fejsbuk profilu gde je objavio snimak iz porodičnog doma, koji je nasmejao sve koji su ga pogledali.

Naime, Igor Lazić je na pomenutoj društvenoj mreži podelio trenutak kada je njegova supruga iznela tortu kako bio on oduvao svećice. Pored svećica, ona je stavila i dva vatrometa koja su uključila protivpožarni alarm.

- Ovo je alarm, hvala ženo moja. Prepadoh se - rekao je Nigor na snimku, a potom oduvao svećice.

Foto: Instagram.com

- Srećan rođendan uz pesmu protivpožarnog alarma - napisao je on u opisu snimka.

Foto: Instagram.com

Igor Lazić Nigor dotakao se svojevremeno ove teme i otkrio da njegova supruga Suzana i on nemaju nikakvih zdravstvenih problema, ali da do sada nisu uspeli da se ostvare kao roditelji.

- Proširenje porodice globalni je problem mladih bračnih parova i zajednica. Ne znam šta je razlog te sve češće prepreke, da li zbog toga što su nas bombardovali, što nas je jad snašao sa svih strana i što živimo živote ispunjene stresom. Bili smo na pregledima koji su pokazali da je s medicinske strane sve u redu, ali kao i sve drugo, ovaj problem ide iz naših glava, a možda nam zbog preterane želje i ne uspeva da postanemo roditelji. Ko zna šta se dešava, sve je u božjim rukama, nadam se da će nas onaj odozgo pogledati. Iskreno, meni je i vreme, kako kaže moj drugar Saša: "Ja kada bih dobio dete, ne bih mu bio tata, nego dedo" - rekao je Nigor tada.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

