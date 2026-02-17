Potresno pismo najmlađe ćerke Željka Rutovića! Njene reči kidaju dušu: Nikada nije rekao da nije dobro, a nije bio

Uskoro će jedanaest meseci kako je preminuo Željko Rutović, a njegova deca i dalje se ne mire sa gubitkom svog oca. Željko je iza sebe ostavio osmoro dece, 4 sina i 4 ćerke, a na društvenim mrežama objavljeno je potresno pismo njegove najmlađe naslednice Rade.

Pismo koje je napisano prošle godine je objavila Mirjana Rutović na svom Instagram profilu.

- Moj tata je bio najbolji, najbolji čovek na svetu. Nikad nije rekao da nije dobro, iako nije bio. Pamtim ga po dobrome i mnogo je voleo moju mamu, sestre, braću i sve ostale. Ja ga možda ne vidim, ali on mene vidi i uvek će bit u mom srcu kao najbolji tajko! Ćerka Rada - piše u ovom tužnom pismu.

Umro u bolnici u Italiji

Željko je preminuo u bolnici u inostranstvu nakon borbe sa teškom bolešću.

On je bio, jedan od najpoznatijih aktera kultnog dokumentarnog filma “Vidimo se u čitulji”, koji je osvetlio mračne strane kriminalne scene devedesetih na Balkanu.

Poznat po svojim vezama s ukrajinskom mafijom, kao i boravku u inostranstvu i vlasništvu ugostiteljskih objekata i kockarnica.

Autor: N.B.