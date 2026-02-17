AKTUELNO

Domaći

Potresno pismo najmlađe ćerke Željka Rutovića! Njene reči kidaju dušu: Nikada nije rekao da nije dobro, a nije bio

Izvor: kurir, pink.rs, Foto: Facebook.com ||

Uskoro će jedanaest meseci kako je preminuo Željko Rutović, a njegova deca i dalje se ne mire sa gubitkom svog oca. Željko je iza sebe ostavio osmoro dece, 4 sina i 4 ćerke, a na društvenim mrežama objavljeno je potresno pismo njegove najmlađe naslednice Rade.

Pismo koje je napisano prošle godine je objavila Mirjana Rutović na svom Instagram profilu.

- Moj tata je bio najbolji, najbolji čovek na svetu. Nikad nije rekao da nije dobro, iako nije bio. Pamtim ga po dobrome i mnogo je voleo moju mamu, sestre, braću i sve ostale. Ja ga možda ne vidim, ali on mene vidi i uvek će bit u mom srcu kao najbolji tajko! Ćerka Rada - piše u ovom tužnom pismu.

Foto: Instagram.com

Umro u bolnici u Italiji

Željko je preminuo u bolnici u inostranstvu nakon borbe sa teškom bolešću.

On je bio, jedan od najpoznatijih aktera kultnog dokumentarnog filma “Vidimo se u čitulji”, koji je osvetlio mračne strane kriminalne scene devedesetih na Balkanu.

Poznat po svojim vezama s ukrajinskom mafijom, kao i boravku u inostranstvu i vlasništvu ugostiteljskih objekata i kockarnica.

Autor: N.B.

#Pismo

#Tuga

#cerka

#godišnjica

#Željko Rutović

POVEZANE VESTI

Domaći

Ćerka Željka Rutovića je MIS SRBIJE! Prelepa Aleksandra se školovala na dva kontinenta, a najveća podrška na takmičenju joj je bio upravo OTAC

Domaći

TUŽNA POVORKA KRENULA KA VEČNOJ KUĆI ŽELJKA RUTOVIĆA: Krst nosi njegov sin Viktor, a slike ćerke Aleksandra i Radmila (FOTO)

Domaći

Ovako danas izgleda Joca Amsterdam: Pojavio se na sahrani Željka Rutovića, sve vreme ronio suze dok je grlio njegovu decu (FOTO)

Domaći

BIO SAM BOLJI MUŽ NAKON RAZVODA NEGO U BRAKU! Džej je ceo život voleo Nadu, ovako je pričao o njoj, a jedno mu se nikad nije ispunilo: Ovako ona izgle

Hronika

Otkriven uzrok smrti Željka Rutovića! Kontroverzni biznismen izgubio borbu protiv OPAKE BOLESTI

Domaći

Neutešna supruga ne dolazi sebi: Roni suze dok grli decu, a na sahranu Rutovića stigao i ON (FOTO+VIDEO)