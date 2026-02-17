Nedostaješ... Tužna objava Marije Šerifović, oglasila se na poseban datum: Samo retki ostave trag (FOTO)

Na današnji dan, pre sedam godina tragično je nastradao kralj narodne muzike Šaban Šaulić. On je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, kada se vraćao sa nastupa. Prebačen je odmah u bolnicu, ali je tu preminuo.

Bol i tuga zbog odlaska legendarnog pevača ne prolaze, a pevačica Marija Šerifović oglasila se na ovaj tužan dan.

- Svako od nas prođe kroz vreme, ali retki ostave trag u njemu - napisala je Marija Šerifović i dodala:

- Pitanje nije koliko dugo živimo, već šta ostaje iza nas. Nedostaješ - poručila je pevačica koja je objavila crno belu fotografiju pokojnog Šabana.

Šaban Šaulić sahranjen je 22. februara u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a sahrani je prethodila komemoracija u Skupštini grada Beograda kojoj je prisustvovao veliki broj ljudi. Na večni počinak ispraćen je pesmom „Ne plači dušo“.

Šabanov vozač i muzičar Mirsad Kerić preminuo je u bolnici u Nemačkoj 18. februara usled teških povreda glave koje je zadobio u nesreći, dok je jedini preživeli u automobilu smrti Šaulićev kum Slobodan Bobi Stojadinović.

Za dvostruko ubistvo, Alsin Levent je dobio zatvrsku kaznu od tri godine i tri meseca, što je sve razočaralo.

