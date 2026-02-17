Sreća u domu Alke Vuice! Pevačica postaje baka: Nemamo šta da skrivamo

Producent Arian Vuica, sin Alke Vuice, sa verenicom Dorom Šitum odbrojava dane do venčanja, a sada su otkrili i najlepše vesti, a to je da čekaju bebu.

Kako su Arian i Dora rekli, sa nestrpljenjem iščekuju dolazak prinove početkom jula. Par očekuje dečaka, a iako ime još nije odabrano, slažu se da će odluka doći spontano, u pravom trenutku.

- Evo, već se lagano širi vest i nemamo šta da skrivamo. Čekamo bebu i jedva čekamo da nam dođe. Termin je početkom jula pa imamo još vremena da se dobro pripremimo - rekla je Dora za Story.hr, ističući kako se oboje raduju novoj životnoj ulozi.

Buduća snajka, koja ne krije uzbuđenje, istakla je da će njihovo dete rasti okruženo ljubavlju.

- Naše će dete biti jako voljeno i imaće sve na svetu - dodala je Dora, otkrivajući zanimljiv detalj da ju je upravo pevačica, kroz profesionalnu saradnju, i upoznala s Arianom.

Srećne vesti o bebi stižu samo nekoliko dana nakon što je Alka javno objavila da ženi sina jedinca. Podsetimo, pevačica je na nedavnom koncertu u zagrebačkoj Areni pred punom dvoranom podelila radosnu vest.

Ona na društvenim mrežama nije štedela reči hvale za buduću snajku, objavivši njihovu zajedničku fotografiju uz opis: "Moja Dora Šitum koja je inače šminkerka, a uskoro i moja snaja, moram se pohvaliti".

Ko je Arian Vuica?

Sin Alke Vuice je uspešan muzički producent i di-džej, poznat na trep sceni pod umetničkim imenom Dr. Strapazoot. Muzičko obrazovanje sticao je u Londonu, a zanimljivo je da je tokom studija živeo u kući Sajmona Le Bona, frontmena legendarne grupe "Duran Duran".

Arian je sin Alke i poznatog slikara Vuka Veličkovića (Vuk Vidor). Iako su Alka i Vuk ostali u dobrim odnosima, Arian nosi majčino prezime. Alka je ranije objasnila da je to bila njena odluka jer je bila samohrana majka u ratnim vremenima, a sin je kasnije sam odlučio da zadrži prezime Vuica.



