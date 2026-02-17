AKTUELNO

Živeće kroz svoje dete: Supruga Milorada Milinkovića o njihovoj, progovorila o svemu

Glumica Jelena Đukić igrala je u brojnim predstavama i televizijskim serijama.

Bivša supruga Milorada Milinkovića, sa kojim je dobila ćerku Divnu, na prvom mestu je pre svega mama.

- Prioritet mi je dete, sada sam joj potrebnija više nego ikad - rekla je ona.

Jelena Đukić razmišlja o osnivanju fondacije koja će nositi ime poznatog reditelja. O tome kaže:

- To je moja želja, pre svega zbog Divne i što dužeg sećanja na njenog oca, ali i mogućnosti da se mladi umetnici pomognu nekim simboličnim sredstvima. Kultura je nekako uvek na margini, ali postoji tendencija da se to menja, tako da je svaka vrsta doprinosa dobrodošla.

- Milorad će da živi kroz svoje dete, naravno - jasna je.

Pre neku godinu, Jelena Đukić pričala je o tome da njena ćerka obožava životinje, pre svega konje, pa čak i da razmišlja da jednog dana postane džokej. Na pitanje da li joj i dalje bliska ta ideja, odgovorila je:

- Divna je više umetnički tip, nije ljubitelj prirodnih nauka. Još uvek je zaljubljena u konje, napredovala je u jahanju i sada uči prepone, ali daleko je od ideje da postane džokej. Bliža joj je pomisao da bude reditelj. Ali, pošto je još mala, ima vreman za tako velike odluke, pa i da se predomisli. Šta god da odabere, tu sam da je podržim.

Jelena Đukić, zajedno sa ćerkom, zimske raspuste uglavnom provodi na planini. O tome gde odlaze svake zime i šta njenoj naslednici najviše prija čitajte detaljnije na Hellomagazin.rs

