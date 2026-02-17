AKTUELNO

Naš pevač ima 44 godine i najmlađi je deda na estradi: Objavio fotografije svojih unuka i raznežio

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevač Slobodan Batjarević Cobe, koji je veliku popularnost stekao u jednom muzičkom takmičenju, raznežio je pratioce najnovijom objavom iz porodičnog doma.

Iako ima samo 44 godine, Slobodan Batjarević Cobe važi za jednog od najmlađih deda na estradi, a sudeći po fotografijama, u toj ulozi uživa više nego ikad.

Ponosni deda nije odoleo da se na društvenim mrežama pohvali svojim mezimicama, unukama Anom i Elisom. Devojčice su za rođendansku proslavu bile obučene u raskošne kostime kao prave male princeze, sa osmesima od uva do uva.

Foto: Instagram.com

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj lajkova, a fanovi su odmah uočili neverovatnu sličnost između pevača i njegovih unuka.

- Ana i Elisa, dedine princeze, duše moje, napisao je pevač u opisu fotografije.

Foto: Instagram.com

Osim što uživa u porodičnim trenucima, Cobe je i dalje aktivan na muzičkoj sceni. On je nedavno otvoreno govorio o svojim primanjima i otkrio tarifu za nastupe, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

– Moja cena je 2.000 evra i avionska karta. Delim bakšiš sa muzikom. Ako nisam u bakšišu onda je cena 3.000 evra – bio je iskren pevač.

Autor: N.B.

