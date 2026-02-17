Sanja Marinković se skinula: Pokazala vitko telo u bikiniju pa otkrila tajnu svoje savršene linije (FOTO)

Voditeljka Televizije Pink, Sanja Marinković otputovala je u toplije krajeve, a pratiocima na društvenim mrežama pokazala je kako uživa u luksuzu Dohe. Ipak, ono što je svima privuklo pažnju jeste njena neverovatna linija u kupaćem kostimu, ali i disciplina koju ne napušta ni na odmoru.

Iako bi mnogi očekivali da se na ovakvoj destinaciji samo leškari, Sanja je odmah nakon poziranja u minijaturnom bikiniju, koji je istakao njene zategnute noge i ravan stomak, uskočila u patike.

Voditeljka je objavila snimak sa trake za trčanje, a pored nje se nalazio napitak koji je mnoge iznenadio – šoljica kafe.

- Ako već jurim život, neka bar kafa ide sa mnom - napisala je ona u opisu slike iz teretane sa koje se pruža neverovatan pogled.

Sanja ne krije da ima specifične rituale kada je u pitanju održavanje kilaže. Dok je trčala na traci, ranije je otkrila da joj upravo kafa pomaže da brže dođe do željenih rezultata.

- Za mene je ovo najbolji početak dana. Ako niste znali, espreso kafa ubrzava proces sagorevanja masti pri aerobnom vežbanju. Probajte - poručila je Sanja svojevremeno, ističući da ovaj trik redovno primenjuje.

Autor: N.B.