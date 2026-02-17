Goca Šaulić o poslednjem razgovoru nje i Šabana: Ta rečenica mi je negde u glavi

Pre sedam godina, 17. februara, Šaban Šaulićizgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći, a njegova porodica i danas ne može da se pomiri sa činjenicom da ga više nema.

Njegova supruga Goca Šaulić svojevremeno je gostovala u emisiji „Iz profila“, kada je u velikoj ispovesti otkrila kako je izgledao njihov poslednji razovor i zagrljaj pred put sa kog se Šaban nikada nije vratio.

Kao i uvek, Goca je Šabana na put ispratila sa osmehom i zagrljajem, ne sluteći da će to biti njihov poslednji susret.

–Znam da sam samo na pola dvorišta došla i zagrlila ga, pitala sam ga: "Da li si zaboravio nešto", a on kaže: "Ma ne, ne, samo gledam". I to mi je tako ostalo, to ‘samo gledam’, taj pogled i ta rečenica su mi negde u glavi– ispričala je Goca nedavno u toj emisiji.

