AKTUELNO

Domaći

Goca Šaulić o poslednjem razgovoru nje i Šabana: Ta rečenica mi je negde u glavi

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

Pre sedam godina, 17. februara, Šaban Šaulićizgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći, a njegova porodica i danas ne može da se pomiri sa činjenicom da ga više nema.

Njegova supruga Goca Šaulić svojevremeno je gostovala u emisiji „Iz profila“, kada je u velikoj ispovesti otkrila kako je izgledao njihov poslednji razovor i zagrljaj pred put sa kog se Šaban nikada nije vratio.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Kao i uvek, Goca je Šabana na put ispratila sa osmehom i zagrljajem, ne sluteći da će to biti njihov poslednji susret.

pročitajte još

Goca i Mihajlo Šaulić STIGLI NA ŠABANOV POMEN! Ona sva u crnom, ODMAH ZAPLAKALA pored večne kuće svog voljenog muža, sin joj pao u zagrljaj! (VIDEO)

–Znam da sam samo na pola dvorišta došla i zagrlila ga, pitala sam ga: "Da li si zaboravio nešto", a on kaže: "Ma ne, ne, samo gledam". I to mi je tako ostalo, to ‘samo gledam’, taj pogled i ta rečenica su mi negde u glavi– ispričala je Goca nedavno u toj emisiji.

Foto: Pink.rs

Autor: N.B.

#Goca Šaulić

#Karijera

#Smrt

#pevač

#udovica

#Šaban Šaulić

POVEZANE VESTI

Domaći

PRVI BOŽIĆ BEZ NJEGA! Janjuš i dalje NE DOLAZI sebi zbog smrti brata, objavio fotografiju posvećenu njemu, a OVE REČI SU SVIMA NATERALE SUZE NA OČI! (

Domaći

Ovo su poslednje reči koje je Šaban rekao Goci: Taj pogled i ta rečenica su mi zauvek ostali u glavi

Domaći

'MAJCI NIKAD NE SMEŠ REĆI DA SI UPOZNAO BRATA' Šaban je krio od supruge vanbračnog sina, ovako Robert priča o odnosu sa ocem i porodicom Šaulić: Nije

Domaći

On je preživeo udes u kojem je kralj narodne muzike izgubio život: Kum Šabana Šaulića otkrio nepoznate detalje tragedije: Jedva je disao, svuda je bil

Domaći

SEDAM GODINA OD ODLASKA LEGENDARNOG ŠABANA ŠAULIĆA: Smrt kralja narodne muzike potresla ceo Balkan, a ovako je Šaban proveo poslednja dva dana života

Domaći

DANAS MU JE SREĆAN, ALI I TUŽAN DAN! Oglasila se Šabanova porodica, objavili neviđene fotke iz albuma: Tog dana nije pevao za hiljade ljudi, vratio se