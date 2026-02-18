Neće da me slušaju: Darko Lazić progovorio o estradi, otkrio da svoje greške vidi kod mađih kolega

Pevač Darko Lazić kaže da je prepustio svojoj ženi Katarini Lazić da brine o njegovom životu jer smatra da je ona u tome bolja od njega samog.

Darko je otvoreno priznao da mu je porodica najveći motiv, te da bez njihove podrške ne bi mogao da napravi ovakav iskorak.

- Supruga utiče veoma dobro na mene, vodi računa o mom životu, ona to najbolje ume. Lepo se osećam i sviđa mi se to kada mi ona oko karijere ali generalno oko životnih odluka pomaže. Sazreo sam odavno, ali sam se, priznajem, malo pravio lud - rekao je Lazić i istakao da iz teretane ne izbija:

- Krenuo sam da treniram. Mnogo toga sam promenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Pre svega bitno mi je zdravlje moje dece, ali i cele porodice, a ona i moje. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka i hvala Kaći na svemu što radi za mene - zaključio je Darko, koji odluku da se vrati "onom pravom sebi", kako kaže, duguje porodici koja je temelj njegovog novog početka.

Lazić se dotakao i svojih kolega sa estrade sa kojima je u kontaktu i priznao da ih dosta savetuje, ali ga oni ne slušaju.

- Družim se sa svima sa kojima sam se družio, nisam nikom okrenuo leđa. Jedino što se trudim sada a i nastaviću i dalje jeste da mlade kolege savetujem. Kada vidim kako žive, vidim mnoge svoje greške, posavetujem ih, ali uglavnom ne slušaju. Kažu kao: "Ti ćeš da mi pričaš i pametuješ?", ali sve je to život, doćiće i njima trenutak kada će se opametiti i reći da je dosta - zaključio je on.



Autor: N.B.