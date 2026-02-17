AKTUELNO

Domaći

Nakon tri godine Mirko Kodić progovorio o sinu! Evo kako je protekao njegov poslednji dan: NAŠLA JE ACU U KREVETU...

Izvor: blic, Foto: E-Stock, Pink.rs, Privatna arhiva, Društvene mreže ||

Harmonikaš Mirko Kodić prvi put je, nakon tri godine, otvorio dušu i ispričao kako je izgledao poslednji dan života njegovog sina Aleksandar Kodić, koji je preminuo u 30. godini života.

Kako je naveo, ništa tog dana nije nagoveštavalo tragediju, Aleksandrov dan izgledao je sasvim uobičajeno, kao i svaki prethodni. Ipak, iznenadna smrt u oktobru 2023. godine zauvek je promenila život njihove porodice.

- Aleksandar je radio tog dana do 4-5 popodne kod Bodiroge i došao kući da se odmori malo pa uveče oko 9 da izađe s drugarima, a moja supruga je bila kod Goce Šabanove, čuvala je malu unuku njenu, od Ilde ćerkicu. Ona je tamo spavala i sutradan je došla i našla Acu na krevetu. I to je to - ispričao je Mirko Kodić.

Foto: TV Pink Printscreen

Muzičar je otkrio da bol za preranim odlaskom sina ne prolazi.

- Mnogo mi sin nedostaje. Svaki dan palim cigaretu za njega, svaki dan pijemo kafu, idem na groblje svake subote, ili kad mogu ako imam obaveza. On je sa mnom - izjavio je nedavno Mirko Kodić.

Autor: N.B.

#Aleksandar Kodic

#Mirko Kodić

#Smrt

#Tuga

#sin

POVEZANE VESTI

Domaći

SA POKOJNIM SINOM SVAKI DAN PIJEM KAFU: Bolna ispovest Mirka Kodića dve godine posle porodične tragedije

Domaći

MIRKO KODIĆ DOBIO NACIONALNU PENZIJU: Evo koliki je iznos u pitanju, harmonikaš ne krije oduševljenje, a evo ko mu je sve čestitao

Domaći

Mirko Kodić pravi svoj muzej u kući u Jajincima, jednu sobu posvetiće POKOJNOM SINU

Domaći

VIDELI SMO SE DOK JE JOŠ MOGAO DA HODA, KRIO JE SVE... Mirko Kodić izneo detalje teške bolesti Saše Popovića

Domaći

Mirko Kodić odao godišnji pomen sinu: Majka sve vreme mazila spomenik, a na Lešću sa estrade se pojavio samo ON

Domaći

TUGA NE PROLAZI! Mirko Kodić, na praznik, otvorio dušu o preminulom sinu! ''Sveta Petka je donala Aleksandra na ovaj svet, ona ga je i odvela'' Evo ka